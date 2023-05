La pêche à l'aimant pour nettoyer nos rivières

Au beau milieu de la ville sur le bord du canal, de drôles de pêcheurs lancent leurs cordes et tout au bout, pas d'hameçon. Ils emploient un aimant qui ramène à la surface les déchets métalliques immergés. Dans les seaux, il y a beaucoup de ferrailles. Mais les cours d'eau révèlent parfois des petits trésors, comme ce portefeuille tout droit sorti des années 80. Et ce n'est pas tout, il y a un fameux ticket de jeu de l'époque à l'intérieur, dont l'histoire ne dit pas s'il était gagnant. Benoît Arthaud a déjà connu de plus gros poissons : des vélos, des moteurs ou encore des panneaux de signalisation. Il est devenu mordu de cette pratique depuis maintenant trois ans. Une activité totalement légale à condition de se déclarer à l'administration au préalable. Depuis plusieurs années, les amateurs défilent au bord de l'eau. Ghislaine tente ses premiers lancers. Sur le pont, ce loisir insolite intrigue les passants. À la fin de la journée, rien ne reste sur les quais. Certaines trouvailles sont gardées en souvenir. Le reste est destiné à la déchetterie ou revendu chez un ferrailleur. TF1 | Reportage C. Ebrel, J. Jeunemaître, A. Janssens