La pêche à l'écrevisse, plaisir de l'été

Au bord d'une rivière du Jura, la pêche à l'écrevisse est un jeu d'enfant. Quelques accessoires et un peu de patience, Enzo maîtrise déjà la technique. En quelques minutes, l'odeur du poisson fait sortir ce petit crustacé de sa cachette sous les rochers. "Ça va permettre d'envoyer, autour de la balance, des odeurs que les écrevisses vont ressentir. Puis elles vont venir attraper l'appât", explique Patrick Virey, secrétaire de l'association "Les Pêcheurs de la Lemme". La saison de la pêche dure de mars à septembre. L'activité est si facile qu'on y convie ses amis et ses petits-enfants qui en attrapent des centaines en quelques heures. Une pêche sans limitation de quantité, car cette espèce originaire d'Amérique du Nord est considérée comme invasive. Elle s'est échappée des restaurants voisins, il y a quelques années, pour se propager dans les cours d'eau de Franche-Comté. Le plus gros travail est encore de décortiquer le crustacé. Mais sa saveur douce vaut bien cet effort. Quant aux rivières les plus riches en écrevisse, c'est un secret bien gardé des pêcheurs du Jura. TF1 | Reportage E. Payro, T. Gathy