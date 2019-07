La pêche aux crevettes à dos de cheval, une vieille tradition belge

En Belgique, la pêche aux crevettes à dos de cheval est une tradition vieille de 500 ans. Quelques pêcheurs pratiquent encore cette technique ancestrale pour le plus grand plaisir des badauds. Pour certains, c'est une histoire de transmission. Et comme la crevette est une institution à Oostduinkerke, Dominique, lui, n'a pas hésité à imiter son père. Une fois la pêche finie, les curieux se rassemblent sur la digue pour une dégustation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.