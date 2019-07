La pêche, le fruit par excellence de la saison estivale

Pour cette année 2019, la saison des pêches promet d'être excellente. La récolte ne fait que commencer et déjà la couleur ainsi que les gabarits de ces fruits annoncent des bonnes nouvelles. Dans le Rhône, les étals en sont remplis. Rouges, blanches, jaunes, nectarines... les consommateurs font face à un dilemme, tellement chacune des variétés est tout aussi attirante. Mais quel que soit le choix, elles vont être juteuses. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.