La pêche spectaculaire de la Dombes

C'est une chorégraphie, pas à pas et geste après geste, dans le froid et la boue. Les pêcheurs ne font qu'un, un corps-à-corps avec l'étang. L'un d'entre eux nous raconte : "Quand on va se coucher le soir, on est content, on sait pourquoi on dort". Chaque automne, ils se retrouvent pour une pêche au filet et à l'épuisette, comme il y a 1 000 ans, lorsque les moines de la Dombes (Ain) ont creusé les étangs pour nourrir les habitants. Le ballet continue. Les poissons sont triés, pesés, avant d'être vendus. Les pêcheurs viennent aussi pour l'ambiance, qui séduit les plus jeunes. C'est un spectacle à ne pas manquer pour les visiteurs d'un jour. L'une d'entre eux nous confie : "C'était un rêve de venir voir (...) C'est un vrai travail". À cause des étangs victimes de sécheresses à répétition, les poissons souffrent. Mais avec six tonnes pêchés ce jour-là, c'est mieux qu'espéré. Il s'agit de transmettre l'envie d'y être et goûter aux spécialités. Des produits de la pêche à partager en se donnant rendez-vous l'année prochaine. TF1 | Reportage G. Charnay, J. Chaize