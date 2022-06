La pêche, une histoire de famille

Comme tous les jours au port de Dieppe, Marine Féron vend ses bulots au petit marché au poisson. Elle fait partie d’une grande famille de pêcheurs. Depuis le plus jeune âge, c’est ici qu’elle se sent bien, près des bateaux. Son grand-oncle Alain Freullet, passe toujours prendre de ses nouvelles. Ancien pêcheur, il est très attaché au port. C’est toute sa vie et celle de ses ancêtres. De l’autre côté du quai, Jérôme Féron, le mari de Marine, rentre de la pêche sous la pluie. Comme tout les membres de la famille, au gré des intempéries, il ne compte pas ses heures. Pourtant, il est arrivé dans le milieu par hasard. À la criée, Miguel Marguerie, son beau-père, est mareyeur. Chaque jour, il vend des poissons et des crustacés à des grossistes. C’est un passionné de la mer et des affaires. Comme le veut la tradition, son bateau porte le nom de ses petits-fils. Pêche et famille ne font qu’un. Florian, le fils de Jérôme, étudie au lycée maritime de Fécamp. À son tour, et par choix, lui aussi veut devenir pêcheur. TF1 | Reportage A. Lebranchu, A. Vieira, A, Vulliez