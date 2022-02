La pelote, la passion des Basques

À Saint-Jean-Pied-de-Port le lundi après-midi, il ne faut surtout pas la quitter des yeux. La pelote fuse et dans les gradins du trinquet, les bérets sont toujours au rendez-vous. "On est au Pays basque donc c'est notre sport premier et notre sport national", lance un habitant. En ce moment, c'est le championnat de France de Main Nue, le jeu le plus ancien de la pelote basque. Les plus concentrés sont les spectateurs du fond. "On ne peut pas regarder une partie sans pari", lance l'un d'eux. La preuve que notre culture basque est bien vivante. Ici, le sport national s'apprend dès le plus jeune âge. À Socoa, le fronton a l'une des plus belles vues sur la baie. Jules, huit ans, et ses copains, ne sont pas venus admirer le panorama. Après une partie de pala, voici la Cesta Punta. De jeunes pelotari, comme on les appelle, ne changeraient ni de région, ni de sport. Le soir, c'est au tour des adultes de se défouler. Dans un bar de Biarritz, il suffit de demander. Quelques amis se sont donné rendez-vous. Ils sont très fiers de nous présenter leur champion. Ces championnats rassemblent une quinzaine de pays. Le monde entier ou presque nous envie la pelote. TF1 | Reportage V. David, J. Gardet,