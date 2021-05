La Pentecôte sous le signe du mauvais temps dans les campings de Nantes

Le réveil était frais et humide ce lundi matin dans un camping de Nantes. Michel profite d'une rare éclaircie pour aller chercher le petit-déjeuner. Certains ne comptent pas s'attarder. Ils ont tout de suite décidé de rentrer chez eux. "On n'a pas tellement apprécié nos week-ends", "on est mieux quand il fait chaud", lancent-ils. En revanche, beaucoup gardent le sourire, car ce ne sont pas quelques averses qui vont gâcher leur long week-end si attendu. Jean-Yves et Jacqueline sont là pour deux mois. Alors, leur caravane est équipée pour affronter tous les temps. "On a du chauffage et tout ce qu'il faut, mais c'est vrai que la nuit n'était pas agréable avec l'eau qu'il y a eu, mais on n'a pas mouillé", racontent-ils. En ville par ailleurs, la météo ne fait pas les affaires des commerçants. Par 12 °C, les clients boudent les terrasses et les glaces ont moins de succès. Sur la plage, le vent attire les amateurs de sensation et le paysage fait la joie des promeneurs. "Les météos sont fortes, mais le spectacle est sensationnel", confie l'un d'eux.