La pénurie de carburant fait tache d'huile sur les marchés

Certaines allées du marché sont restées désespérément vides ce jeudi matin. Beaucoup de marchands n'ont pas pu ou pas voulu se déplacer faute de carburants. Stéphane était bien au rendez-vous pour proposer sa viande. Mais avec les pénuries de carburant, il ne sait pas s'il va pouvoir parcourir ces 200 kilomètres hebdomadaires dès la semaine prochaine. Sur le marché de Doullens (Somme), tous les commerçants sont inquiets. Dans leur organisation quotidienne, il est impossible de passer des heures dans les files d'attente des stations-service. Cette crise a déjà bien trop duré. "On n'est pas facilité dans notre travail. On fait des heures pas possible et puis on arrive encore à nous embêter" ; "On a été faire le plein et là il n'y en a plus pratiquement. Ce n'est pas facile. Notre gouvernement, il doit faire quelque chose". Jean-Claude, lui, est fromager. Pour être sûr de pouvoir se déplacer, il est venu deux heures en avance. A quatre heures du matin, il restait encore un peu de carburant dans une station-service, livré hier en fin de journée. Les marchands demandent à passer en profession prioritaire pour pouvoir poursuivre leur activité et maintenir les marchés en zone rurale. TF1 | Reportage M. Fiat, C. Yzerman