La période de tonte des chèvres angora a débuté

Cédric Bigoni élève depuis dix ans des chèvres angora. Il s'agit d'une espèce originaire de Turquie, célèbre pour sa robe à poils longs et soyeux. Pour lui, le jour de la tonte de ses 50 chèvres est le plus important de l'année. Pour cela, il fait appel à un tondeur professionnel. Plus de trois kilos de toison vont être récoltés en quelques minutes puis envoyés à la filature pour être transformés en pelote de mohair, une laine d'exception vendue à 220 euros le kilo.