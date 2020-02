La période des carnavals débute en Allemagne

Comme tous les ans, la ville de Kehl (Allemagne) fête le carnaval avec de nombreux défilés costumés. La nuit tombée, les rues sont envahies par des sorcières et des personnages fantastiques pour chasser l'hiver. La ville d'Oberkirch a également sa propre façon de célébrer la période carnavalesque. Ses spécialités gastronomiques sont par exemple mises à l'honneur durant cet événement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.