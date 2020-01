La période des soldes démarre en Lorraine

En Lorraine, les soldes débutent une semaine avant le reste de l'Hexagone pour s'aligner sur le Luxembourg voisin. L'occasion de se faire plaisir avec une remise allant jusqu'à 70 %. La plupart des clients font leur achat sur Internet, mais certains préfèrent se déplacer dans les boutiques pour bénéficier des conseils personnalisés des vendeurs. Cette année 2020, les soldes vont durer quatre semaines, contre six auparavant. Quant aux prix, ils devront baisser au fil des jours. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/01/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.