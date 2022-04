La pétanque au programme du bac

En combien de points se joue une partie, à quelle distance lancer le cochonnet, tirer ou pointer, pour ces élèves de première, tous les lundis, c'est cours de pétanque au lycée. Ce sont des professeurs d'EPS privés de gymnase pendant la crise sanitaire, qui ont eu l'idée de proposer cette activité en extérieur. Ils sont persuadés que la pétanque permet de travailler plusieurs compétences. "D'abord apprendre à se concentrer. Apprendre à anticiper son action à l'avance", dit Sylvie Sauzet, professeur d'éducation physique et sportive au lycée du Golfe de Saint-Tropez (Var). Un peu surpris au départ de se voir proposer la pétanque en cours de sport, les élèves ont rapidement adhéré, de quoi donner un coup de jeune à ce jeu traditionnel. Pour monter ce projet, le lycée a été aidé par la Fédération française de pétanque et le club Bouliste de Saint-Tropez. Son président l'assure, la pétanque, c'est du sport. Une nouvelle génération de joueurs viendra peut-être un jour, grossir les rangs des boulistes de la célèbre place des Lices de Saint-Tropez. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard