La petite Amazonie de La Réunion

C’est un écrin de verdure en plein cœur de la ville. On l’appelle la zone humide de l’Étang Saint-Paul : 450 hectares de prairies inondées et de bassins riches d’une faune et d’une flore exceptionnelles, indispensables à la préservation de la planète. Un endroit idéal pour se ressourcer. Cette zone humide préservée se situe là où le climat de La Réunion est le plus sec. Alors forcément, devant un tel bassin, mélange d’eau douce et d’eau salée, difficile de résister à une baignade. Si ce bassin est accessible au public, le cœur de l’étang, lui, est entièrement protégé. Seuls les scientifiques et les employés de la réserve naturelle y ont accès pour l’entretenir. L’Étang Saint-Paul est un endroit préservé, essentiel pour l’écosystème de l’île. Hélas, depuis le siècle dernier dans le monde, plus de la moitié des zones humides ont disparu. Heureusement pour nous, l’Étang Saint-Paul est, quant à lui, en bonne santé. On y recense une trentaine d’espèces d’oiseau. Certains migrent même jusqu’ici depuis la Sibérie. TF1 | Reportage H. Capis, T. Dell’Aquila