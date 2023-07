La petite Amazonie des Landes

Si vous êtes amoureux des grands espaces, les plages des Landes devraient vous plaire. Ici, il n'y a aucun problème pour trouver une place pour sa serviette. Et même si le ciel est gris, il y a toujours de quoi faire. La température de l'eau n'est pas pour déplaire aux vacanciers. Cette famille de Lillois embarque pour quelques heures de balades dans la Réserve naturelle du courant d'Huchet. La famille va découvrir la petite Amazonie des Landes, avec pour guide, Micka, batelier depuis plus de 20 ans. En tout, 35 bateliers naviguent sur le cours d'eau. Ils sont les seuls à pouvoir s'aventurer dans cette réserve naturelle protégée. La balade est bercée par des cigales. C'est une parenthèse où on peut prendre le temps d'observer la nature. Les barques slaloment paisiblement entre les branches, mais il faut parfois s'accrocher. Remis de nos émotions, nous voilà arrivés au bout de notre visite. Le courant rejoint l'océan dans quelques kilomètres. C'est un paysage sublime, et une nature à préserver. TF1 | Reportage A. Vieira, R. Dybiec