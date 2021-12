La petite boulangerie devenue chocolaterie d’exception en Corrèze

Au cœur du Limousin, le village de Treignac (Corrèze) n'est pas seulement connu pour son patrimoine. Quand Noël arrive, les 1 300 habitants ont une adresse toute trouvée pour s'offrir des chocolats. Une boutique incontournable et une réputation qui s'étend bien au-delà de la commune. Si les chocolats se sont fait une place dans ce petit village de Corrèze, ils le doivent à leur qualité, bien sûr, et une histoire de famille. Quatre générations d'artisans qui se sont succédé depuis 1909 pour élaborer les meilleures recettes. Des étoiles d'hier qui ont apporté leur savoir-faire aux talents d'aujourd'hui. Chaque geste vise ici l'excellence. Dans le laboratoire de la chocolaterie, l'art de la ganache est un exercice subtil qui mélange pâte de cacao, beurre et crème fraîche mais sans jamais en dévoiler les proportions. L'origine du cacao et les ingrédients qu'on y rajoute permettent d'obtenir des saveurs différentes. Si la ganache doit ensuite refroidir et cristalliser 24h pour être découpée, sa préparation serait le résultat d'une mauvaise manipulation chez un confiseur au XIXe siècle. TF1 | Reportage C. Parédés, E. Sarre