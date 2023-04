La petite commune aux grandes idées

À Cros, le travail se fait en équipe. Ce jour-là, huit habitants sont sur le pont pour construire le tout nouveau projet du village, une serre maraîchère. Ici, il n'y a pas de professionnels, et donc, inévitablement, quelques tâtonnements. Mais l'essentiel, c'est l'aventure collective. "On produit nous-mêmes et on consomme nous-mêmes en filière courte, mais on ne peut pas tout faire non plus", témoigne un habitant. Ne pas tout faire soi-même, mais presque. À Cros, 180 habitants, on produit des fruits et des légumes, mais aussi de la viande et du fromage. Et tous les producteurs vendent directement à la ferme. Pour les clients, du Saint-Nectaire 50% moins cher qu'en grande surface. Et côté producteur, des ventes en hausse. La moitié des clients sont des habitants du coin. C'est de l'auto-suffisance alimentaire ou l'ambition d'un homme, le maire de Cros, éleveur de vaches et lui-même adepte du circuit court. Plus qu'un idéal, ce projet est pour lui une nécessité. "On est dans l'air du temps et on commence à regarder vers nous, puisqu'on se rend compte que même dans la ruralité la plus profonde, on arrive à développer des projets de ce type", lance Jean-Louis Gatignol, maire (SE) de Cros. L'autre pilier de la stratégie de la commune, c'est l'autonomie énergétique, grâce à une importante ferme solaire. L'exemple de Cros inspire déjà d'autres communes du département. Le village pourrait bientôt faire des émules dans tout le Puy-de-Dôme. TF1 | Reportage N. Gandillot, H. Massiot