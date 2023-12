La petite histoire... de la charentaise

La détente aux motifs écossais, quelques heures de répit et quelques minutes de douceur... il y a des choses qui ne changent pas. La charentaise au coin du feu, cela fait des décennies que ça dure. Et ils ont été nombreux à en porter. Jacques Chirac, en 1992, en reçoit une paire. C'est charentaises aux pieds que Bruno Masure aimait préparer et présenter son journal. La charentaise est un objet du quotidien, exemple parfait d'une histoire populaire, notamment portée par la famille Rondinaud. Olivier Rondinaud est l'un des héritiers de ce patrimoine chausson. Depuis des années, il glane dans les usines, les brocantes et les ateliers tous les objets qui racontent l'histoire de la fabrication des charentaises. Mais il garde aussi tout ce qui se rattache de près ou de loin aux chaussons. Pour vendre la charentaise, il y a eu des affiches et des boîtes à meuh. Pour retrouver les origines du chausson, il faut remonter très loin la petite musique de l'histoire. À Varaignes (Dordogne), le musée des Tisserands et de la Charentaise rassemble de nombreux indices. TF1 | Reportage E. Braem, C. Brousseau