La petite histoire... du bocal parfait

Un bocal en verre transparent, un caoutchouc orange hermétique enfermé dans une armature métallique, vous l'avez sans doute reconnu, c'est Le Parfait. S'il est aujourd'hui incontournable, c'est grâce à ses créateurs. Ils l'ont exposé dans toutes les épiceries du pays. Exactement 90 ans après sa création, rien n'a changé. Figurez-vous qu'il est même toujours fabriqué dans l’Hexagone, en Auvergne, malgré son rachat par une société américaine il y a deux ans. Le Parfait est exporté en Europe, aux États-Unis, et même au Japon. Pour Claire, le bocal renferme bien plus que des fruits ou des légumes. Ce sont aussi de nombreux souvenirs. Faire ses conserves avec les récoltes de son jardin, c'est une histoire de famille. Sur les réseaux sociaux, le bocal s'offre aujourd'hui une seconde jeunesse. Des lampes, des bougies, des terrariums, les utilisateurs bricolent et le détournent complètement. Le Parfait, un bocal à la longévité exceptionnelle aussi résistant que son caoutchouc orange, parfois si difficile à retirer. TF1 | Reportage T. Vartanian, A. Flament, P. Delannes