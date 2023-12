La petite histoire… du calendrier du facteur

Chaque fin d'année, Nathalie Boterf, factrice, sait qu'elle est attendue. Et le moment le plus important arrive, choisir son illustration, un dilemme pour certains. Mais pourquoi l'objet a-t-il encore tant de succès ? Chacun a sa petite raison. "C'est sentimental", confie un client. Pour d'autres, ce sont les belles photos qui font pencher la balance. Et s'il y a bien un argument à toute épreuve, c'est faire plaisir à son facteur, comme une récompense pour l'année écoulée. L'almanach du facteur n'est pas fabriqué par La Poste. Quelques mois plus tôt, les postiers viennent ici en dehors de leurs journées de travail pour faire leur marché. Ils choisissent la qualité du calendrier, la quantité et surtout l'illustration. Dans le catalogue, plus de 100 modèles différents sont proposés. Ils sont tous imaginés et assemblés dans une usine près de Rennes (Ille-et-Vilaine), où la mécanique est bien huilée. L'entreprise bretonne édite l'almanach des Postes pour tout le pays depuis 1854. Et 170 ans plus tard, 3,5 millions de calendriers par an sortent toujours de l'usine. Une tradition qui se modernise au fil des époques. TF1 | Reportage K. Gaignoux, S. Guerche, X. Baumel