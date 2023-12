La petite histoire... d'un tabouret iconique

Vous le connaissez forcément. Avec sa forme de sablier et ses couleurs attirantes, le tabouret tam-tam est devenu un objet culte. Créé ici, sur la commune de Nurieux-Volognat (Ain), où tout le monde a une histoire avec ce tabouret. "Ça représente mon enfance. Parce qu'on en avait à la maison et on les empilait tous", raconte une habitante. C'est avant tout un objet pratique composé de deux pièces identiques qui s'assemblent, s'empilent et se rangent. L'histoire a commencé en 1968. Il n'a fallu que quelques minutes à Henry Massonnet, le créateur, pour le dessiner. La production est lancée sans grande ambition, jusqu'à cette photo de Brigitte Bardot dans sa villa près de Saint-Tropez. Elle donne un tout autre destin à ce tabouret initialement destiné aux pêcheurs. Jusque dans les années 80, il s'est vendu huit millions de tam-tam. Dans les pubs ou avec les célébrités, le tabouret joue les stars. Mais petit à petit, le succès s'essouffle. Quand une exposition sur le siège est organisée à Paris, le public se souvient de lui. TF1 | Reportage O. Couchard, S. Agi, C. Bruère