La petite laine est de retour !

Sur le plateau de Millevaches (Corrèze), cette jeune bergère élève des brebis de race locale, essentiellement pour leur viande et désormais un peu pour leur toison. Sur chacune d'elles, en moyenne deux kilos de laine. Un matériau 100 % naturel, biodégradable, renouvelable avec des propriétés thermiques et isolantes remarquables. Il est inconcevable pour elle de gaspiller cette ressource. Le tri en toison de qualité homogène, c'est l'impératif numéro un pour valoriser sa laine aujourd'hui. Un renouveau de la filière laine, quasiment disparue au cours des 40 dernières années. À Felletin (Creuse), un village voisin, des anciennes se retrouvent à l'association Lainière des souvenirs pleins la tête. L'image de la laine avait pris un coup de vieux. Mais désormais, la filière se réinvente avec toute sorte de créations : jouets, textiles, décorations. Des jeunes viennent se former dans cette ancienne bâtisse récemment rénovée. Un centre unique dans l'Hexagone où se retrouvent éleveurs de moutons, designers, artisans. Du rouet ancestral jusqu'aux machines ultramodernes, la formation très diversifiée est validée par un certificat d’État. TF1 | Reportage A. M. Blanchet-Bouchet, J. Clouzeau, N. Mariel