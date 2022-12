La petite maison contre la scierie géante

Une scierie géante a pour ambition de devenir la plus grande scierie de l'Hexagone. Mais pour cela non seulement, elle doit exproprier deux détenteurs de terres agricoles, mais aussi une Jacqueline Monjanel, habitante de 84 ans, dont la maison se situe à quelques mètres seulement du complexe industriel. "Ce qui fait le plus de bruit, c'est cette écorcheuse-là, ça, c’est un bruit infernal, il y a la poussière, et des odeurs parce qu’ils traitent les bois, c’est devenu invivable", nous confie-t-elle. Seule concession de l’entreprise et de la communauté de commune, futures propriétaires des terrains, racheter la maison tout en lui laissant la possibilité d’y vivre, mais entouré du nouveau parc agrume. C'est très loin du paysage qu’elle a connu à son arrivée en 1974. Un passage en force, voilà ce que dénoncent aujourd’hui les opposants au projet d’extension, malgré une déclaration d’utilité publique favorable. Un agrandissement d’autant plus contesté que par le passé, la scierie n’a pas toujours été dans les règles. Si le projet devra donc se faire, ce sera avec tous les accords au préalable notamment au niveau de la nuisance. D'ici quatre ans, il ambitionne de multiplier la production par deux avec un objectif de mieux contribuer à la neutralité carbone visée par l’Hexagone pour 2050. TF1 | Reportage C. Paredes, E. Sarre