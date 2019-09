La photo de classe : un clic et des souvenirs

Sourire, telle est la consigne pour une jolie photo de classe. Ce moment très attendu par les enfants se perpétue dans le temps et rappelle des souvenirs plus ou moins lointains. A Bordeaux, tous les écoliers de l'établissement Saint-Gabriel se sont mis sur leur 31 pour la grande occasion. Un des professeurs de l'école en est à sa 17ème photo de classe et il les conserve toutes très précieusement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.