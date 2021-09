La photo de classe, une tradition de la rentrée scolaire

Cacahuète ou ouistiti, à Pessac (Gironde), les élèves de cette école offrent leur plus beau sourire au photographe. C'est un grand jour pour les enfants, pour les parents aussi. Alors, ce matin-là, on s'est levé de bonne heure pour se faire beau pour la photo. Très vite, la cours d'école devient un studio à ciel ouvert. "Il faut essayer d'observer rapidement la tête de chaque élève pour éviter qu'il y en ait qui nous font une grimace, ou qu'il y en ait qui ont les yeux fermés", explique Jonathan Lavergne, photographe. Un simple cliché et les écoliers ont l'impression de vivre un moment presque historique de leur scolarité. "Je les mets dans un livre. Et comme ça quand j'ai du temps et que je veux revoir mes anciens amis et bien je regarde dans ce livre, je les vois et ça me rappelle des bons souvenirs", lance cette élève. Viennent ensuite les portraits individuels ou de fratries. Pour Gabriella, c'est la dernière année avec ses frères et sœurs avant le collège. En ce jour un peu exceptionnel, il y a fort à parier que les élèves n'auront pas beaucoup travaillé mais le plaisir d'immortaliser sa classe reste intacte année après année.