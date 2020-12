La Picardie se sent orpheline

Il suffit de lancer le nom de Jean-Pierre Pernaut pour que les Picards s'emballent. Sur le marché de Fresnoy-Le-Grand (Aisne), tous expriment leur admiration pour le journaliste. Plus à l'Ouest, à Albert (Somme), une place porte même le nom de son grand-père. Les caméras du JT de 13H ont bien souvent immortalisé le musée de l'industrie aéronautique. Sur place, tous veulent aussi remercier Jean-Pierre Pernaut. Le journal de 13H est une passerelle entre la Picardie et le reste du pays, un révélateur de patrimoine À Amiens, beaucoup reconnaissent que les nombreux reportages ont permis de découvrir nos richesses patrimoniales et tout le territoire et notamment la cathédrale. Et les habitants en sont fiers. Plus qu'une aventure cathodique, c'est une histoire d'amour. Sur les hauteurs de Gerberoy (Oise), on ne veut pas que ça s'arrête. Certains ont cru comprendre qu'il allait continuer à défendre le patrimoine mais sous une autre forme. Jusqu'aux confins de la Baie de Somme, c'est la même fidélité.