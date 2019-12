La pièce de théâtre "Coup de griffe" en tournée dans l'Hexagone

À Béthune, dans le Pas-de-Calais, "Coup de griffe" n'a pas manqué de faire rire le public. La salle a été pleine. En tournée dans l'Hexagone, cette pièce de théâtre raconte l'histoire d'une directrice de maison de couture à la dérive et de ses collaborateurs. Le rôle principal est joué par Noëlle Perna, la comédienne qui incarne "Mado la Niçoise" depuis 19 ans. Pour elle, partager les rires du public reste une expérience très riche et jouissive. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.