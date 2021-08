La Pinatelle du Zouave, une forêt mystérieuse et magique

C’est une forêt aux airs enchantés : la Pinatelle du Zouave. Le nom est tout aussi incongru que la forme de ses arbres. Un écrin presque secret à quelques kilomètres du Puy-en-Velay. Nous n’en avions jamais entendu parler et nous ne sommes pas les seuls. Ce sont des pins à la forme tortueuse et à l’apparence parfois fantastique, de quoi faire rêver les enfants. Et quoi de mieux qu’une forêt ensorcelée pour construire des cabanes ? Mais à l’époque, ces arbres appelés "pins de boulange" avaient une toute autre utilité. Selon Gérard Mazoyer, guide-conférencier, ils étaient exploités pour la chauffe des fours des boulangers. Une tradition perpétuée par les habitants du village voisin avec le bois de la Pinatelle. Une forêt au cœur des traditions ancestrales, mais aussi un terrain de jeux. Depuis un an, un parcours de disc golf est installé entre les arbres. Le but : mettre un frisbee dans un panier en moins de coups possibles. Pour ses visiteurs, la Pinatelle du Zouave est un lieu intemporel. Un coin de paradis qu’ils espèrent préserver encore bien longtemps.