La piscine à 40 millions d'euros ne peut pas ouvrir

Le stade nautique de Mérignac (Gironde) est flambant neuf avec un bassin olympique, 1 200 places dans les tribunes, des espaces de fitness et des bassins qui n’attendent plus que les nageurs. Mais à un mois et demi de l’ouverture, les derniers travaux doivent s’arrêter, sur décision de Justice. Après deux ans de travaux et 40 millions d’investissement, le permis de construire est suspendu par le tribunal administratif. Cela fait suite aux recours déposés par des riverains. Le nœud du problème est un Water Jump et des toboggans à moins de 100 mètres des habitations. Devant le mécontentement des riverains, la mairie a retourné l’installation derrière un mur anti-bruit et a planté des arbres. Débouté en Justice une première fois, les voisins ne comprennent pas qu’aucune étude d’impact n’ait été réalisée. Cette fois, ils ont obtenu gain de cause, dans une autre procédure. La ville de Mérignac (Gironde) et la métropole de Bordeaux ont pourtant suivi les recommandations des services de l’État selon lesquelles aucune étude d’impact n’était nécessaire. TF1 | Reportage E. Braem, A. Vieira