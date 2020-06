"La Piscine", un musée installé dans une ancienne piscine de style Art déco

Roubaix était autrefois riche de son industrie textile et de son bassin créé en 1929. Ce dernier est devenu un lieu où toute la population de l'agglomération lilloise est venue apprendre à nager. Il est chargé d'histoires et d'affection personnelle de la part du public. Avec sa couleur, cette piscine a été transformée en un incroyable musée, tout en conservant sa structure, ses murs de briques rouges et même son entrée au style néo-byzantin. Visite guidée en images du musée et de ses collections.