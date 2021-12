La piste aux étoiles… sur la glace

Au Grand Cirque sur Glace, le feu des artistes réchauffe le public. Comme Christopher Bells, le jongleur, ils sont quasiment tous nés les patins au pied. Mais même pour eux, l'exercice n'est pas sans risques. "Je dois vraiment me concentrer pour ne pas tomber. Ce serait vraiment la catastrophe", explique-t-il. Pendant les deux heures de spectacle, acrobates, trapézistes et équilibristes du cirque traditionnel côtoient Aladin, la Reine des neiges ou encore l'Ours blanc du ballet sur glace. Dans le public, c'est une grande première pour certaines familles. "On voit une petite piste et finalement, ça parait géant", s'étonnent-ils. Chaque jour, les 2 000 places du chapiteau sont occupées. Si les adultes préfèrent les numéros de voltige, les petits Nantais, eux, s'émerveillent des tours de la meute de chiens de Gina. Mais quel que soit l'âge, la magie du cirque opère : "j'étais venu pour les enfants à la base, mais finalement c'est moi qui part avec le grand sourire", "la beauté du spectacle, c'est super". Après Nantes, destination Saint-Étienne. TF1 | Reportage N. Robertson, S. Guerche