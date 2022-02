La place Ducale, le cœur de Charleville-Mézières

La place Ducale est une très grande place rectangulaire entourée de pavillons de pierre ocre, de brique et d'ardoise. Un joyau architectural pour les Ardennais et tous les amoureux du patrimoine. Une place construite au XVIIe siècle qui n'est pas sans rappeler sa jumelle à Paris : la place des Vosges. Rien d'étonnant, car les deux architectes étaient des frères. "On a une architecture véritablement préservée, dans une très belle unité, avec des matériaux d'ici. La place Ducale, c'est l'épicentre de la ville", confie Carole Marquet-Morelle, directrice du Musée de l'Ardenne. Des façades s'animent à l'entrée du Musée de la Marionnette. Un art universel qui fait la renommée de la ville. La place inspire bien des artistes. Théâtres d'ombres et palettes de couleurs, toute la représentation de la place Ducale. Elle s'apprécie tout autant que le Carolo, une spécialité ardennaise qui porte le nom des habitants de Charleville-Mézières. Un délice pour tous les habitués du quartier. TF1 | Reportage E. Boucher, E. Coppo