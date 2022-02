La place Rossetti au cœur du Vieux Nice

Plongée à l'époque de la Renaissance franco-italienne, témoignage flamboyant des XVI et XVII e siècle, la place Rossetti est paisible et inspirante. Avec les bâtiments autour, la ville semble être un grand théâtre à ciel ouvert. Il y a quelque chose de très vivant et de très populaire, dans le bon sens du terme. Immanquable, Sainte-Réparate domine. Elle est la seule cathédrale baroque de l'Hexagone. Il est le décor idéal pour les apprentis artistes. Les couleurs font la splendeur des monuments de la vieille ville. Partout, on voit des palais et des sculptures restaurés. Et c'est une chance pour les architectes. On y retrouve toute la bonne humeur des anciens. La place Rossetti est une place centrale dans le cœur des Niçois et des artisans du quartier. La place Rossetti est également le lieu idéal pour savourer les spécialités provençales. Ce vendredi, on a eu l'occasion de découvrir comment cuisiner la barigoule d'artichauts. Et cette tradition culinaire est un atout supplémentaire pour la renommée de la place Rossetti, aussi célèbre que discrète, l'un des joyaux de la baie des Anges. TF1 | Reportage E; Boucher, E. Coppo