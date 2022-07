La place Stanislas sublimée pendant les nuits d'été à Nancy

À la nuit tombée durant tout l'été, la place Stanislas se met en mouvement. Les façades classées au patrimoine mondial de l'Unesco servent d'inspiration et de support à un spectacle en son et lumière. Les touristes de passage sont souvent surpris et émerveillés. "Toutes ces lumières sont vraiment super jolies. C'est une belle expérience", confie l'un d'entre eux. Cela fait quinze ans que ces projections rythment les soirées d'été de la place Stanislas. Le spectacle a bien évolué : d'un récit très historique au début vers une forme plus graphique aujourd'hui. Mais pour les Nancéiens, le rendez-vous reste incontournable. "J'ai bien aimé les différences de couleurs", "Ça parle moins, il n'y a pas de parole et pourtant, c'est super bien" ; "On se disait que c'est toujours la même chose. Mais celui-là, c'est moderne, c'est bien et ça donne envie de danser", lance une dame. Le spectacle est gratuit. Il peut donc être revu plusieurs fois et certains ne s'en privent pas. En 20 minutes d'évasion quotidienne, Nancy s'offre un bel été, en son et lumière. TF1 | Reportage V. Dietsch, C. Hanesse