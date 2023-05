Côte d'Azur : la plage flottante qui fait des vagues

Un trimaran à moteur, sur lequel sont construits un bar, un restaurant et de quoi faire la fête. Une île flottante, ce n'est pas le dessert, c'est le concept. Voilà un visuel en 3D de ce navire de 1 750 mètres carrés. Il y a une plage en bas, et même une piscine d'eau douce chauffée au milieu. Cet engin devrait s'installer cet été dans une baie de la Côte d'Azur. Les habitants que nous croisons ce mardi matin ne risquent pas de compter parmi les 350 clients que peut accueillir le site. Depuis ce restaurant de plage, on entend encore les vagues, au milieu de quelques interrogations face à ce futur concurrent flottant. Cette île est le projet de Marc Audineau, inspiré d'une autre qui flotte déjà dans les eaux du Pacifique, aux îles Fidji. L'ancien skipper n'a pas souhaité répondre à nosquestions, mais précédemment, il a assuré que l'île n'affecterait pas l'écosystème local, et qu'elle était zéro déchet. Une pétition a été lancée contre ce projet, avec déjà plus de 9 000 signatures. TF1 | Reportage F. Litzler, V. Capus, D. Laborde