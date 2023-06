La plage tout confort... sans se ruiner

Décor de rêve, personnel aux petits soins, transat confortable... cette famille s'offre une journée un peu exceptionnelle à la plage d'Antibes (Alpes-Maritimes). "On vient sur ces plages-là parce que c'est moins cher, et on peut en profiter toute la journée à un tarif correct", témoigne une cliente. Onze euros par personne la journée, c'est presque trois fois moins cher que les plages privées juste à côté. Sur la plage voisine municipale, des douches, des toilettes, mais aucun service de bar ou de restauration. Cela n'a pas l'air de déranger les clients. Même liberté de l'autre côté de la barrière. La plage publique a ses inconditionnels. S'y installer est totalement gratuit : "Je prends autant de plaisir à être sur le sable que sur un matelas au fait, donc pourquoi payer dix euros". Antibes a deux plages en régie municipale. Toutes les deux connaissent un franc succès. Sur celle-ci, aucun matelas n'est disponible ce mercredi. Les 70 plagistes sont des étudiants. Avec ces plages, la ville leur offre du travail cet été. Les réservations peuvent se faire en avance sur Internet ou en tentant sa chance le matin. TF1 | Reportage A. Flieller, B. Taïb, C. Guérard