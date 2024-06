La planète des singes... dans le Poitou

Le regard attentif d'un lémur noir ou les acrobaties des singes-écureuils. Dans ce parc à Romagne (Vienne), les visiteurs sont en immersions sur leurs territoires. Et rien, vraiment rien ne semble les déranger. Depuis 25 ans, dans le sud de la Vienne, la Vallée des Singes abrite plus de 450 primates qui vivent en semi-liberté. Pour être sûr de les voir de près, il faut assister au repas. Deux familles de singes-écureuils cohabitent avec des codes sociaux très établis. Interdiction bien sûr de les toucher, même quand l'une d'entre elles inspecte une poussette. Les grands singes quant à eux sont installés sur des îles. Il n'y a aucun grillage, le canal suffit à les séparer du public. Vous observerez la force tranquille de Yaoundé, l'une des stars du parc. Un gorille de 40 ans, et plus de 200 kilos. Chez les bonobos, Daniella est la doyenne. Le groupe comprend 20 individus. Ici, pas de plantation exotique, les animaux ont adapté la forêt du Poitou. Ils peuvent se cacher du regard ou se laisser longuement observés. La plus belle récompense pour les soigneurs, voir des bébés naître et grandir. TF1 | Reportage C. Madronet, C. Sebire