La Planète des singes : le règne animal de poursuit !

Des humains affaiblis, quasiment décimés par un virus. Des singes qui règnent en maître sur Terre. Près de 300 ans de pouvoir et des dérives autoritaires. La satire politique, elle est au cœur du succès de "La Planète des singes" depuis le début. Présente dans le livre du Français Pierre Boulle en 1963, elle sert aussi de trame à tous les films produits depuis la fin des années 60. Un enseignant en a même fait une étude approfondie. La franchise doit aussi son succès à la qualité des effets spéciaux. Fini les masques et les longues heures de maquillage des débuts. Ils ont laissé place dans les années 2010 à une technique plus sophistiquée : la motion capture. Les subtilités des expressions et du jeu sont enregistrés par des caméras. Puis les singes sont animés sur ordinateur. Tous ces ingrédients nourrissent la popularité de "La Planète des singes" depuis plus de 60 ans. TF1 | Reportage S. De Vaissière, W. Wuillemin