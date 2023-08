La plante qui fait respirer la Méditerranée

Dans leurs filets, ces plongeurs récoltent des posidonies, arrachées par les ancres des bateaux. Pour pouvoir les replanter, en surface, les scientifiques les préparent une à une. "On entoure une agrafe autour. Ça permet en fait de les refixer au fond. Si elles ne sont pas fixées, elles roulent avec le courant", explique Anouck Ody, plongeuse scientifique. Chaque brin de posidonie est aussi inspecté et répertorié. Si l'on apporte tant de soins à ces plantes, c'est qu'elles sont essentielles à la vie en Méditerranée, notamment pour la production d'oxygène. Alors, là où les herbiers ont été arrachés par les bateaux, nos jardiniers des mers les repiquent. Une fois fixée, la posidonie va pouvoir redévelopper ses racines. La plante pousse très lentement, un centimètre par an, et le travail est colossal. Mais chaque jour, la posidonie regagne du terrain. Pour ne pas continuer à détruire la posidonie, les yachts peuvent maintenant s'amarrer à des bouées. Une application gratuite indique en temps réel aux plaisanciers où ils peuvent s'amarrer sans risques. L'opération de restauration du poumon de la Méditerranée, commencée il y a quatre ans, va continuer tout l'été. TF1 | Reportage A. Flieller, C. Napoli