La pleine saison des moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel

Face au Mont-Saint-Michel (Manche), c’est la saison de la pêche aux moules. Alain Chevalier, mytiliculteur depuis son plus jeune âge, ne se lasse pas du paysage. Les moules de la baie du Mont-Saint-Michel sont dites de bouchot, un mode d’élevage. Accrochées à des pieux, elles sont pêchées à marée basse. Un savoir-faire et une passion transmis de père en fils. Le bateau amphibie rentré au port, il faut nettoyer les moules et les contrôler. Elles sont d’appellation d’origine protégée et doivent donc remplir un cahier des charges précis : chaires généreuses, taille ou encore taux de glucide. Sans surprise, la moule de la baie du Mont-Saint-Michel est un produit phare de la région. Dans cette boutique, comptez 4,20 euros le kilo. Les clients ne se privent pas. Les Bretons ont leur propre recette pour les cuisiner. Mais les moules sont-elles à la hauteur de leur réputation ? Le meilleur moyen de vérifier, c’est d’en manger. La saison s’achève début janvier. D’ici là, profitez-en !