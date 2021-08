La plongée en apnée, une activité ouverte à tous dans le Var

Oseriez-vous les suivre, partir à la découverte des profondeurs sans bouteille d'oxygène, à la seule force de votre volonté ? Sylvain Bès est professeur d'apnée. Ce mercredi matin, il demande à ses élèves de repousser leurs limites : 35 secondes sans respirer pour traverser ce tunnel sous-marin avec à l'arrivée, le privilège d'atteindre un lieu préservé. Avant d'explorer les fonds marins, tout commence sur terre. Chaque cours débute par une séance de yoga pour préparer les poumons et la tête. "En apnée, on arrête la ventilation, le mécanisme du souffle, mais le corps continue de respirer", explique Sylvain. Il y a sept ans, quand ce dernier s'installait à Saint-Cyr-sur-Mer, il n'y avait que trois écoles sur le bassin méditerranéen. Aujourd'hui, elles sont une douzaine et l'apnée séduit un public de plus en plus large. Ce jour-là, Sylvain avait simulé un malaise dans l'eau. Ses élèves devaient le secourir. C'est un passage obligé pour obtenir son diplôme de niveau 1 et pouvoir partir ensuite sans professeur. Désormais, ses élèves peuvent plonger jusqu'à 20 mètres. En continuant à s'entraîner, ils pourraient un jour, comme Sylvain, tenir trois minutes sous l'eau et s'enfoncer jusqu'à 40 mètres, là où se cachent certains trésors.