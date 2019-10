La pluie fait son grand retour à Cagnes-sur-Mer

A Cagnes-sur-Mer, la pluie est la bienvenue après un été particulièrement sec. Rémi et Yvette, un couple de retraités, sont contents de voir enfin tomber les grosses gouttes d'eau. Les jardins et les arbres fruitiers sont les premiers à en profiter. En effet, la terre mouillée facilite la cueillette des légumes. Depuis quelques jours, les bidons qui récupèrent l'eau des gouttières débordent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.