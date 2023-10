La pluie ne gâchera pas les vacances !

Pas un temps à rester dehors. Ce mercredi matin, la meilleure option était peut-être de s’abriter et de rester au chaud, comme ici, au camping. Malgré la météo, dans ce mobil-home de Houlgate (Calvados), on garde le sourire. "On s’occupe comme on peut", affirme la mère de famille. Doudou en main et bottes aux pieds, Maël et ses grands-parents vont tout de même profiter du bord de mer. "On sort un peu, ça évite aussi de se renfermer" ; "On profite du grand air, de la famille. On garde le moral", lancent les deux adultes. Ce ne sont pas quelques averses qui vont démoraliser les vacanciers. Ayoub et son frère Mehdi sont prêts à braver les éléments pour pêcher. Pour ces familles, c’est surtout l’occasion de partager des moments ensemble en bord de mer. "Ça oxygène, ça aère, ça permet aux grands-parents de profiter des petits-enfants, plus que d’habitude", confie un retraité. Les parapluies vont pouvoir être rangés, car aucune averse n’est prévue cet après-midi. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Santos