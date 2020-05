La plupart des parcours d'accrobranche ont rouvert

La nouvelle va ravir les amateurs de sensation forte. Les parcs d'accrobranche ont décidé de rouvrir à partir de ce week-end de l'Ascension. Tout y a été repensé pour assurer la sécurité sanitaire des clients. La reprise est toutefois progressive. Un site de La Bresse (Vosges), par exemple, ne va ouvrir que les jours fériés et les week-ends. Mais dès le mois de juillet, ce parcours sera accessible tous les jours.