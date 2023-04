La plus belle entreprise familiale du monde est française !

C’est une fabrique de douceur. Dans cette usine, on manipule les nuages de laines pour en faire du fil et tisser des étoffes. Les matériaux sont dénichés sur tous les continents. Ce hangar de stockage est une invitation au voyage. Pierre et Jean-Louis Brun, la septième et la huitième génération de la lignée familiale, perpétuent le savoir-faire de leurs ancêtres. À chaque arrivage d’une nouvelle laine, le père et le fils étudient les fibres longuement à la manière de sommeliers dégustant du bon vin. Au bord des canaux de l’Isle-sur-la-Sorgue, l’usine Brun de Vian-Tiran travaille cette technique depuis plus de 200 ans. Désormais, elle est sacrée plus belle entreprise familiale du monde. C’est une immense reconnaissance. Pour les employés aussi, ce titre est un honneur. Cette entreprise est aussi une affaire de famille pour les salariés. Sur ce métier à tisser, un père et son fils, eux-mêmes descendant d’ouvrier de l’usine. Actuellement, ses ateliers sont l’une des dernières fabrications françaises de textile. TF1 | Reportage P. Géli, P. Fontalba