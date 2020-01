La plus vieille poterie de l’Aude contrainte de se moderniser

A Mas-Saintes-Puelles (Aude), la famille Not s'est spécialisée dans la fabrication de poteries artisanales en utilisant un four à bois. Leurs techniques ancestrales sont devenues de plus en plus lourdes pour Jean-Pierre et l'oncle Robert qui peinent à trouver de l'aide. Pour pouvoir alléger leurs tâches, ils ont décidé d'utiliser prochainement des fours à gaz à la place du vieux four à bois. Leur savoir-faire familial de près de 150 ans risque ainsi de disparaître. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.