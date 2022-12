La pochette surprise au pied du sapin

À quelques jours de Noël, les clients font les derniers choix. En rayon, il y a les cadeaux classiques et puis ces boîtes mystères qui renferment deux, trois ou quatre articles. À l'approche des fêtes, leurs ventes sont multipliées par deux. Les raisons du succès : le concept de surprise et le prix qui est à moins de neuf euros la boîte. "J’espère que c’est des petits trucs sympas à offrir", confie cette cliente. De plus en plus de marques lancent leur coffret-cadeau. Des chaussettes aux cosmétiques, en magasin, mais aussi sur Internet. Les offres sont pléthoriques. Certains clients sont même déçus, mauvaise qualité des produits ou des boîtes qui n'arrivent jamais. Certaines marques apportent au contraire une attention particulière à la qualité. Pauline Devie propose des boîtes entre 30 et 40 euros avec des produits régionaux seulement. Et ça marche ! Les ventes sont doublées en ce moment. Même engouement dans cette librairie. Ici, on trouve des livres mystères. Juste quelques mots pour donner des indices. TF1 | Reportage V. Lamhaut, T. Joire