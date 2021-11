La poire Sarteau se prête à toutes les recettes

Il n'y a plus de fruits sur les arbres qui entourent le village de la Javie (Alpes-de-Haute-Provence). Aujourd'hui, c'est la fête de la poire, la frénésie des chercheurs d'or avec les mains dans les cagettes. Ils sont venus de loin pour se procurer ces fruits à la fois petits, verts et durs. Dans la famille des poires, il y a celles que l'on mange cru et celles à cuire. Pour un kilo de fruit, il faut 500 grammes de sucre, un confiturier en cuivre et au moins trois heures de cuisson. Les poires changent alors de couleurs et nous donnent beaucoup de plaisir. Les douceurs de Didier Picou sont également délicieuses. À l'occasion de la foire, ce boulanger à la retraite rallume le vieux four à bois du village pour y enfourner sa spécialité : la brioche au beurre à la poire Sarteau. La poire au vin rouge est une recette transmise par le grand-père de Mégane Ploge, lui aussi cuisinier. La Sarteau est au cœur de ses recettes. "Elle se mange aussi bien salée que sucrée. Elle va bien avec toutes les saveurs", lance la cuisinière. Mégane chatouille les papilles avec de nouveaux parfums. TF1 | Reportage A. Janon, I. Zabala, M.H Astraudo