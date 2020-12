Les éoliennes au pied de la montagne Sainte-Victoire

Depuis plus d'une décennie, les associations livrent une bataille juridique contre ce parc éolien. Les opposants pensaient pouvoir faire arrêter les travaux suite à un jugement du tribunal administratif de Toulon en février dernier. Mais quelques semaines plus tard, la préfecture permet à l'exploitant de poursuivre le montage tout en lui donnant un délai d'un an pour régulariser sa situation. Maintenant que les éoliennes sont là, difficile d'envisager un retour en arrière. Récemment élu, le maire d'Ollières a déposé lui aussi un ultime recours contre ce projet. Les retombées économiques des 12 éoliennes installées dans sa commune sont faibles, voire inexistantes. Faire démonter une seule éolienne coûterait plusieurs centaines de milliers d'euros. Alors qu'elles doivent fonctionner dans les prochaines semaines, les opposants ont désormais l'impression de mener un combat contre des moulins à vent.