La pomme de terre de Noirmoutier obtient le label IGP

Célèbre pour son goût sucré, la pomme de terre de Noirmoutier va être inscrite au registre des indications géographiques protégées. Ce label reconnaît le territoire de culture et le savoir-faire des producteurs. Une renommée qui dépasse désormais l'Hexagone. Cette nouvelle reconnaissance a demandé quinze ans de travail et va renforcer le lien entre producteurs et consommateurs. Dans les rues de Noirmoutier (Vendée), les habitants se réjouissent de cette récompense.